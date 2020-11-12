Хореограф розповів, коли у нього вдома буває ідеальна чистота

Влад Яма вміє дивувати. Він не лише чудово танцює, а й жартує, і навіть грає в бадмінтон. Це хореограф довів у шоу «Діти проти зірок», а за лаштунками поділився з Новим каналом іншими прихованими талантами, про які не чули його шанувальники.

– У мене хороша пам’ять на цифри, – говорить хореограф. – Якщо побачу знайомого в авто, то можу через вісім років згадати номер. Номери телефонів пам’ятаю гірше, напевно, це пов’язано з тим, що машини люблю більше.

Владу подобається їздити за кермом. Але якщо трапиться поломка, це може стати проблемою.

– Лагодити машини не вмію і не люблю. Мені не подобається бруд від масла. Не хочу вимазуватися. Досить педантичний щодо цього. У мене вдома ідеально чисто. Щоправда, коли мене немає, – сміється Влад. – Я – охайний, але є, кому прибирати.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

За домашній затишок відповідають найближчі люди Влада – дружина Ліліана та син Леон. З ними він любить проводити весь вільний час.

– Граємо всією сім’єю в бадмінтон на свіжому повітрі, – розповідає танцівник. – Синові чотири роки, і поки що я трохи сильніший за нього в грі, але він мене наздоганяє.

Подивитися, як Влад Яма володіє ракеткою, можна на сайті Нового каналу. А якщо хочете побачити круті таланти інших зірок – вмикайте шоу «Діти проти зірок» щосереди о 19:00 на Новому каналі.

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