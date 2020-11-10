Jerry Heil розповіла, що доводить її до сліз

Співачка вважає, що це карма за її минуле

Уже в середу, 11 листопада, о 19:00 на Новому каналі відбудеться суперемоційний wow-випуск «Діти проти зірок» (Новий канал). У команді дорослих зіграють танцівник Влад Яма, співачка Jerry Heil та акробатка Анастасія Ярошенко.

У кадрі учасники демонструють непохитність та азарт, проте під час пауз не приховують хвилювання.

– Мені суперстрашно, – зізналася Jerry Heil. – Я знаю, які сильні діти зараз: вони ерудовані, здібні, талановиті. Ними посилено займаються батьки.

Спостерігаючи за командою дітей, співачка згадала своє дитинство та розповіла, що доводило її до сліз.

– Я була товстенькою в дитинстві, і стрибати в резинки могла тільки на першій висоті. Те, що вище коліна, навіть не просіть! – згадала артистка. – Так засмучувалася, що кидала гру, друзів і йшла додому плакати. Серйозно. Ще ми використовували в якості грошей листочки з дерев. І мені здається, що природа мені за те воздає. Щоразу, коли хтось зриває листок чи квітку, я плачу і не можу це контролювати.

Про слабке місце Jerry Heil її суперники не знали. Проте в них були свої методи та стратегії ведення гри. З яким настроєм завершать гру зірки, та яка команда переможе – дивіться у середу о 19:00 на Новому каналі.

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