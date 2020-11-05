Вікторія Булітко йде у шоубіз?

Актриса Dizel Studio вигадала назву своєму сольному проекту

Що лишень не відбувається за лаштунками шоу «Діти проти зірок» (Новий канал). Зірки продовжують розкривати свої приховані таланти. Наприклад, завдяки цій грі фанати Вікторії Булітко дізналися, що актриса чудово грає в більярд, адже саме в цій категорії вона змагалася в одному з випусків «Діти проти зірок» першого сезону. У другому сезоні проекту в ефірі Нового каналу Вікторія продемонструвала свої навички автомеханіка. Що ще приховує ця тендітна красуня?

– Я люблю грати в шахи і в покер, – розповіла Вікторія Булітко за лаштунками шоу. – Ще трохи шию. На гітарі граю. Словом, можу бути продюсером і виконавцем своїх пісень.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

На запитання, під яким ім’ям вона увірвалася б в український шоубіз, актриса відповіла:

– Судячи з мого прізвища Булітко, група «Улитка» повільно, але впевнено поповзе вгору (сміється). Я б співала в жанрі поп-рок, – почала мріяти актриса. – Хоча зараз так багато сучасної музики, трохи космічної. Спробувала б творити і в цьому жанрі, поєднала б електронну музику і гітару.

Вікторія чудово співає в номерах Dizel Studio. Можливо, її фантазії скоро стануть реальністю?

Не пропустіть нові випуски «Діти проти зірок» щосереди о 19:00 на Новому каналі.

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