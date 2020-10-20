Оля Полякова розповіла, які подарунки ненавидить

Королева Ночі взяла участь в ігровому шоу «Діти проти зірок» (Новий канал)

У середу, 21 жовтня, о 19:00 відбудеться чергова битва талантів! У команді зірок зіграє головна блондинка країни Ольга Полякова. Співачка продемонструє несподіваний талант. Виявляється, гламурна діва обожнює стояти біля плити. Її не лякають «вибухи» на кухні під час готування. Ольга жартує, що вони в неї відбуваються щодня.

У паузах між зйомками Полякова зіграла з суперником у гру «Було – не було» й розповіла багато ексклюзивної особистої інформації.

Наприклад, співачку задаровують подарунками, але є категорії презентів, які вона терпіти не може. Тож фанатам на замітку.

– Я передаровую подарунки, якщо вони мені не подобаються, – розповіла Ольга. – Є такі дивні! Безглузді статуетки і картини! Припиніть мені їх дарувати! (сміється)

Здається, такі «сюрпризи» не лише набридають, а вже й дратують! Дізнайтеся ще більше зіркових секретів в ексклюзивному відео.

Не забудьте увімкнути Новий канал у середу о 19:00, щоб побачити неймовірне шоу!

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