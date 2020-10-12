За лаштунками шоу «Діти проти зірок» (Новий канал) співак згадав, на що може піти заради результату

Вже цієї середи Ivan NAVI разом із ведучою Дашою Трегубовою та оперною співачкою Оленою Гребенюк зіграє проти надзвичайно талановитої дитячої команди. Іноді в ході змагання і дорослі, і діти забувають про правила ввічливості, якщо йдеться про перемогу.

За лаштунками шоу «Діти проти зірок» співак згадав, на що пішов, щоб перемогти. Наприклад, він й досі пам’ятає один зі своїх перших серйозних боїв, який відбувся, коли хлопцеві було 14 років.

– Я дуже довго готувався до першого бою і пам’ятаю свого суперника, – розповів Іван. – У мене був перший бій, а в нього тринадцятий, і він переміг у всіх. Я хвилювався, як все пройде. Хоч билися ми три раунди. Після другого він мені розбив ніс, і кров почала текти юшкою. Тренер до мене підходить і каже: «Кидаємо рушник і завершуємо бій?» Але я відмовився. У третьому раунді суперник добив ніс остаточно. Пам’ятаю, піднімають йому руку, а я відчуваю смак власної крові на губах. Зате тренер потиснув мені руку і сказав, що молодець. Після того зрозумів, що саме в спорті я азартний.

На шоу «Діти проти зірок» співак демонструватиме вміння, яке обожнюють як діти, так і боксери – стрибання на скакалці. Та не звичайне, а суперскладне:

– Коли побачив, що їх буде дві, а я маю стрибати на третій, подумав: «Нащо ж я на це підписався», – сміється співак. – Ще й буду в легінсах. Пацани з району зрозуміють, що це для шоу.

Вмикайте «Діти проти зірок» у середу о 19:00 на Новому каналі.

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