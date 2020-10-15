Даша Трегубова розповіла, як пробудити акторський талант у дітей

За лаштунками шоу «Діти проти зірок» (Новий канал) ведуча та акторка поділилася корисним лайфхаком

Даша Трегубова впевнена, що талант є в кожного з нас. Його потрібно лише відшукати. І цей вислів підтверджують неймовірні вміння учасників ігрового шоу «Діти проти зірок».

Удома акторка підмічає, чим зацікавилася її донька Поліна та допомагає їй розвиватися у цьому напрямку. Даша навіть вигадала свою методику. І поділилася нею за лаштунками шоу:

Посмотреть эту публикацию в Instagram dasha.tregubova 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Я вірю в те, що кожна людина талановита у чомусь. Просто це потрібно перевіряти щодня. Спробувати займатися живописом, акторською майстерністю, бігом… І зрештою колись ви знайдете свій талант, – розповіла акторка. – Моя донька Поліна була зі мною на майданчику все життя. З трьох місяців вона теж літала і їздила на зйомки. І теж дуже захотіла зніматися у кіно. Ми з нею почали готуватися до проб. І вигадали власну гру, яка, до речі, як показує практика, дуже розвиває дитячу уяву та вміння спілкуватися. Ми граємося, вигадуємо персонажа, і вона в нього перевтілюється. Найцікавіше в нас вийшов хлопчик Петя. Кажу їй: «Полю, ти зараз виходиш на балкон, повертаєшся, і все – ти вже хуліган Петя. Можеш казати все, що спаде на думку, але просто не виходь з образу. І моя Поля вже по 30 хвилин може «тримати» образ, і це дуже круто. Я закликаю усіх грати зі своїми дітьми у всі ігри, щоб знайти їхні приховані таланти.

Даша теж не відстає в пошуках нових хобі. Зірка розповіла, що почала займатися танцями на пілоні:

Посмотреть эту публикацию в Instagram dasha.tregubova 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Цього року в мене з’явилося нове вміння – я займаюся танцями на пілоні. Судячи з того, як реагують мої вчителі, десь за рік зможу позмагатися з будь-ким, навіть із Демі Мур (сміється). Це цікаве хобі після байку, стрибків із парашутом і підкорення Кіліманджаро я можу покласти до своєї скарбнички.

Дивіться «Діти проти зірок» щосереди о 19:00 на Новому каналі.

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