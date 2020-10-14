Ivan NAVI взяв участь у масовій бійці: «Їх було 20 людей»

Відомий співак згадав, як ріс у кримінальному районі

Шоу «Діти проти зірок» (Новий канал) навіює на дорослих учасників спогади про своє дитинство. Не в усіх воно було безтурботним. Співак Ivan NAVI ріс у львівському районі Левандівка і після школи поспішав на тренування з боксу. Та іноді доводилося захищати честь кулаками не лише на рингу.

– Я виріс у районі Львова, який у ті часи тримав у страху все місто, – згадує артист за лаштунками шоу. – Тоді практикувалися «стріли» і «гойдалки». «Стріла» – коли билися один на один. А «гойдалки» – коли натовп бився з натовпом.

Наймасовіша бійка в житті виконавця сталася під час святкування останнього дзвоника.

– Нас, 16-річних пацанів, було близько 40 людей. З іншого боку – близько 20 чоловіків по 25-30 років, – розповідає артист. – Ми гарненько святкували останній дзвоник і щось не поділили з тією компанією. Вже не пам’ятаю, що. Страшно було, коли у справу пішли дошки з паркану. Ти просто не бачив, з якого боку прилітало. Дякувати Богу, обійшлося без серйозних травм і синців. Але додому я прийшов в розірваній сорочці.

Згадати тренування з боксу співаку довелося і на зйомках «Діти проти зірок». Щоправда, він не показував бойові прийомчики, які використовував на рингу. Іван продемонстрував стрибки на скакалці. За допомогою цього девайсу боксери тренують витривалість і правильне дихання. Артист спробував обскакати 11-річну дівчинку. Батл закінчився перемогою дитячої команди. Які ще таланти покажуть учасники – дивіться щосереди о 19:00 у шоу «Діти проти зірок» на Новому каналі.

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