Сергій Притула розповів, як допомагає синові навчатися

Ведучий «Діти проти зірок» (Новий канал) розкритикував шкільні підручники з гуманітарних дисциплін

Про своє дитинство Сергій Притула згадує залюбки. Він має чим пишатися. Сергій добре вчився і закінчив школу з золотою медаллю. Цієї весни ведучий похвалився у соцмережах, що його син не відстає від батька – Дмитро закінчив шостий клас із грамотою. Невже зірковий татусь орієнтує сина на золоту медаль?

– Дмитру я не вказую, як учитися, – ділиться Притула. – У нього зовсім інше ставлення до школи, аніж у мене – дитини, яка навчалася за часів Радянського Союзу. Він сприймає школу не як Голгофу, а як місце, де має визначитися з пріоритетами на вищу освіту. І це мені дуже імпонує.

Проте не все так гладенько в навчанні, як здається на перший погляд.

– Мені дуже не подобається те, що я бачу в підручниках свого сина, особливо з гуманітарних предметів, які обожнюю, – зізнався ведучий на зйомках шоу «Діти проти зірок». – Історія, географія – це такі цікаві дисципліни. Там можна просто потонути в усяких фактах і подіях. А вони прописані сухою, безбарвною мовою, якою неможливо зачепити школяра. Діти не люблять зазубрювати дати, імена та прізвища. Вони це роблять із задоволенням крізь призму цікавих подій.

Тому Сергій Притула вчить сина шукати додаткову інформацію в інших джерелах.

– Я допомагаю Дмитру робити уроки. Але не роблю їх замість нього. Просто якщо в якійсь темі знаю щось додатково, розказую йому про це, – каже Сергій. – Приміром, на зйомках «СуперІнтуїції» я познайомився з людиною, яка працювала на українській антарктичній станції «Академік Вернадський». До того не знав жодного полярника, і мені було цікаво з ним поспілкуватися. Він розказав мені, як вони добираються на станцію – з Києва через Стамбул у Ліму, з Перу – на самий південь Південної Америки, звідти – пливуть корабликом. Це займає кілька тижнів. Коли дитина розказує таке у школі, однокласники сидять із відкритими ротами. Адже це щось, чого немає в підручнику.

Чи стануть ці знання в нагоді під час спілкування ведучого з учасниками шоу «Діти проти зірок» – дивіться щосереди о 19:00 на Новому каналі.

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