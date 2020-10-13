Даша Трегубова займалась дрібним хуліганством в школі

Акторка і телеведуча Даша Трегубова зізналася, що в неї були проблеми з поведінкою

У серіалі «Перші ластівки» Даша Трегубова зіграла маму-багатійку наркозалежної доньки. Сама жінка, за сюжетом. страждала на алкоголізм. Реальне життя акторки благополучніше. В неї немає залежностей. Не була вона помічена і в скандалах. А от у шкільні роки Даша любила дебоширити. Про це актриса згадала на зйомках шоу «Діти проти зірок» (Новий канал).

– Я не робила щось жахливе, – розповідає телеведуча. – Просто в школі мені було нудно дотримуватись якогось заведеного порядку, тому трішки його порушувала. Якось у журналі поставила двійки одинадцятикласникам, які мені не подобалися. І мене викрили! А ще колись запхала куртку однокласника за скло поміж віконними рамами. Її неможливо було дістати. Вчиняла дрібне хуліганство, і коли мене на ньому ловили, отримувала двійки за поведінку.

Попри це Даша Трегубова мала добру славу в школі.

– Була відмінницею, тому мене дуже хвалили вчителі, – згадує вона. – Страшенно подобалися уроки української та світової літератури. Я й досі люблю читати, особливо поезію.

Знання вітчизняної літератури телеведуча покаже в шоу «Діти проти зірок». Вона спробує обіграти юну суперницю, яка у свої шість років знає напам’ять близько 20 віршів українських поетів. Чим завершиться батл – дізнаєтесь у середу о 19:00 у шоу «Діти проти зірок» на Новому каналі.

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