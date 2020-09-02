Оля Полякова прийшла до школи без спідниці

Співачка зізналася, чому попала в таку делікатну ситуацію

Зірки вітчизняного шоу-бізнесу вже у шкільні роки демонстрували свою креативність та неординарність. І, звісно ж, без казусів не обходилося. Під час зйомок програми «Діти проти зірок» (Новий канал) співачка Оля Полякова поділилася смішною історією, яка з нею трапилася в середніх класах.

– Якось я прийшла до школи без спідниці, – каже Полякова. – Уявляєте? Коли зняла верхній одяг, то працівниця гардеробу здивовано в мене запитала: «Олю, так має бути»?

Посмотреть эту публикацию в Instagram polyakovamusic 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

За словами співачки, вона просто забула вдягнути спідницю. Мабуть, дуже поспішала на урок.

– Перед гардеробницею стояла лише в сірих колготках, – розповідає Полякова. – Знаєте, колись були такі жахливі, зі смужками на сідницях (усміхається). Довелося повертатися додому й переодягатися.

У новому сезоні програми «Діти проти зірок» Оля Полякова продемонструє свій таємний талант та зійдеться у двобої з талановитою дитиною. Хто переможе? Вмикайте осінній сезон «Діти проти зірок» на Новому каналі.

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