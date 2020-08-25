Сергій Притула доношував речі за старшим братом

Ведучий «Діти проти зірок» згадав, як його збирали в школу перед першим вересня

Поки Новий канал знімає другий сезон «Діти проти зірок», у ведучого Сергія Притули мінімум часу на відпочинок. Крім роботи на знімальному майданчику, в нього є й інші турботи, наприклад, зібрати сина в школу. Треба купити найнеобхідніше − канцелярію, портфель, одяг. Зараз із пошуком товарів проблем немає, а от у дитинстві Сергія Притули збори в школу були тим ще квестом.

− Якщо порівняти мої шкільні роки у класі третьому і класі сьомому, то сьомий, звісно ж, мені подобався більше, − розповідає ведучий Нового каналу. − По-перше, нам відмінили обов’язкову шкільну форму. Моє покоління пам’ятає цю жахливу форму коричневого кольору, або ж не менш жахливу синього, але чомусь вона вважалася мажорною. Потихеньку відходили в небуття вкладиші Turbo, а на перервах крутими були ті, в кого був тетрис. Єдине, що залишалося незмінним – це батьківські клопоти перед 1 вересня. Вибір необхідного для школи у райцентрі був такий собі. Тож мама регулярно брала мене з братом до Тернополя і починалася та «довга дорога в дюнах». Бо зошити брались в одному місці, портфель у другому, сорочки в третьому, спортивне взуття в четвертому. Ну, це в багатші роки. В бідніші просто частина того, в чому ходив старший брат, спокійно доношувалася мною.

Шкільний інвентар для свого сина Сергій купив в інтернеті, щоб менше контактувати з людьми в магазинах. Адже зайва обережність в умовах пандемії не завадить.