«Діти проти зірок»: як Даша Астаф’єва лікувала птахів, а Катерина Кухар «спілкувалася» виделками

Новий канал розпочав зйомки другого сезону шоу «Діти проти зірок», в якому юні обдарування змагатимуться в унікальних уміннях зі знаменитостями

Три мегаталановиті дитини проти трьох мегапопулярних дорослих. Батли один на один і стінка на стінку. Хто кого – вирішить таємничий Мегамозок. А підбадьорить і заспокоїть – ведучий шоу Сергій Притула.

– Цей сезон буде цікавішим за попередній, – упевнений Притула. – Тому що була проведена робота над помилками. Річ у тім, що це не придбаний за кордоном формат, а власна розробка каналу. Коли ти робиш з нуля, це дещо складніший шлях, ніж купити готову «Біблію», де все розписано: починаючи від того, як має виглядати ведучий, і закінчуючи тим, де має стояти камера, і які мають бути декорації. Мені особисто минулого року було дещо дискомфортно на двох ділянках шоу – початок і кінець програми. Початок виглядав доволі «сирим» – з викиданням і розкиданням іграшок у першому раунді. Було зрозуміло, що в дітей жодних шансів. Іноді зірки піддавалися. Те ж саме і у фіналі. Неважливо, скільки скарбничок вилазило в команди дітей – завдяки тому, що в дорослих більші руки, вони могли набирати більше монет, навіть якщо в них з’являлася лише одна скарбничка. В новому сезонi груповi конкурси змiнилися.

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Чого лише ви не побачите у свіжих випусках шоу! Діти та їхні дорослі суперники будуть рятувати місто від інопланетян, відповідати на запитання вікторини, стоячи на балансборді й передаючи одне одному акваріум, лагодити зламаний автомобіль і навіть показувати фокуси. А у фіналі – носити коштовності через смугу перешкод. Плюс, змінилися декорації студії, хронометраж шоу і кількість учасників у командах. А Мегамозок заговорив жіночим голосом. Чиїм? Ну, не розкривати ж усі карти відразу!

До речі, щоб поліпшити формат шоу, команда запросила найкращих фахівців – дітей співробітників:

– Вони ділилися думками, говорили, що їм подобається з наших розробок, а що ні, деякі забракували. Навіть пропонували свої ідеї, – розкриває нюанси керівник проекту Максим Пастухов. – Так у нас з’явилися «блискавки часу» замість сфер і кристали замість монет у фінальному конкурсі. Діти протестували складні раунди з масштабними декораціями – стріляли з гармат по НЛО і проходили смугу перешкод. Вони були в захваті і просили долучати до створення проекту ще.

У другому сезоні зірки й діти продемонструють ще більше унікальних умінь. Катерина Кухар покаже знання етикету і «розмовлятиме» з допомогою виделок і ложок, Влад Яма зіграє в бадмінтон, а Даша Астаф’єва прийде по реванш. Минулого року вона програла в індивідуальному батлі – хокеї на траві. Цього разу Даша покаже новий талант – знання в орнітології. Здаватися артистка не збирається!

– Мені дуже подобається змагатися з дітьми, – зізнається Даша. – Заряджаюся їхньою енергетикою та бешкетною атмосферою. Рада, що вибрали цю тему для батлу, адже птахи оточують мене все життя. Я не раз рятувала і доглядала за пернатими.

Чи вийде у дітей розгромити дорослих – дізнаємося цієї осені на Новому каналі.