Амадор Лопес – про 1 вересня у Венесуелі: запальна костюмована вечірка

Співак розказав Новому каналу, як учні повертаються до школи на його батьківщині

Знову школа. Та після шестимісячного карантину це найкращий день для школярів. І не лише тому, що вони знову сядуть за парти, а й нарешті зустрінуться зі своїми друзями. Під час зйомок програми «Діти проти зірок» (Новий канал) україно-венесуельський співак та хореограф Амадор Лопес поділився своїми спогадами про святкування Дня знань у Венесуелі.

– Після всіх офіційних урочистостей у нас завжди була вечірка, – каже співак. – Тому ми дуже чекали на початок навчального року. Зізнаюся, я завжди спізнювався на свято. Приходив, коли в кінці вже співали гімн. Уявляєте? (усміхається). Не знаю, чому так траплялося.

Посмотреть эту публикацию в Instagram amadorlopez_rumberos 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

За словами Амадора, вечірки були тематичні. Тому учні продумували собі образи та костюми.

– Карнавал у Венесуелі в лютому, але ми собі організовували міні-версію після шкільної лінійки, – розповідає хлопець. – Найбільше мені запам’яталася вечірка в індійському стилі. Було атмосферно, яскраво та феєрично.

Амадор у школі був відмінником. Зізнається, що серед улюблених предметів були хімія та трудове навчання.

– Обожнював щось робити власноруч, – розповідає співак. – До речі, ці навички стали у пригоді, коли я придумую собі сценічні костюми. Можу не лише намалювати, а й показати кравчині, де зробити стібки.

У новому сезоні програми «Діти проти зірок» Амадор Лопес покаже глядачам, як володіє рапірою. Адже не всі знають, що співак – чемпіон світу з фехтування! Вмикайте Новий канал, щоб не пропустити.

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