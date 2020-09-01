Амадор Лопес – про 1 вересня у Венесуелі: запальна костюмована вечірка
Співак розказав Новому каналу, як учні повертаються до школи на його батьківщині
Знову школа. Та після шестимісячного карантину це найкращий день для школярів. І не лише тому, що вони знову сядуть за парти, а й нарешті зустрінуться зі своїми друзями. Під час зйомок програми «Діти проти зірок» (Новий канал) україно-венесуельський співак та хореограф Амадор Лопес поділився своїми спогадами про святкування Дня знань у Венесуелі.
– Після всіх офіційних урочистостей у нас завжди була вечірка, – каже співак. – Тому ми дуже чекали на початок навчального року. Зізнаюся, я завжди спізнювався на свято. Приходив, коли в кінці вже співали гімн. Уявляєте? (усміхається). Не знаю, чому так траплялося.
За словами Амадора, вечірки були тематичні. Тому учні продумували собі образи та костюми.
– Карнавал у Венесуелі в лютому, але ми собі організовували міні-версію після шкільної лінійки, – розповідає хлопець. – Найбільше мені запам’яталася вечірка в індійському стилі. Було атмосферно, яскраво та феєрично.
Амадор у школі був відмінником. Зізнається, що серед улюблених предметів були хімія та трудове навчання.
– Обожнював щось робити власноруч, – розповідає співак. – До речі, ці навички стали у пригоді, коли я придумую собі сценічні костюми. Можу не лише намалювати, а й показати кравчині, де зробити стібки.
У новому сезоні програми «Діти проти зірок» Амадор Лопес покаже глядачам, як володіє рапірою. Адже не всі знають, що співак – чемпіон світу з фехтування! Вмикайте Новий канал, щоб не пропустити.
Більше новин:
«Діти проти зірок»: як Даша Астаф’єва лікувала птахів, а Катерина Кухар «спілкувалася» виделками