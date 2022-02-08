У серіалі Будиночок на щастя 3 сезон 7 серія від 08.02.2022 Макс і Маша гратимуть в ідеальне подружжя, щоб батьки не дізналися про їхнє розставання. Проте вистава триватиме недовго і правда швидко спливе назовні. Як відреагують батьки Маші на її нового хлопця? Дізнайся просто зараз!

У серіалі Будиночок на щастя 2022 голова Сеньківки почне залицятися до Любані, поки її чоловіка немає в селі. Тим часом Вася також не втрачатиме час даремно. Він познайомиться зі столичною красунею Ларою та видаватиме себе за художника. Чим закінчаться ці любовні перипетії? Дивись онлайн комедійний серіал Будиночок на щастя сезон 3 серія 7 на сайті Нового каналу!

Будиночок на щастя 3 сезон – дивитися онлайн 6 серію

Будиночок на щастя 3 сезон