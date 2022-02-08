В сериале Будиночок на щастя 3 сезон 7 серия от 08.02.2022 Макс и Маша будут играть в идеальных супругов, чтобы родители не узнали об их расставании. Но спектакль продлится не долго и правда быстро выплывет наружу. Как отреагируют родители Маши на ее нового парня? Узнай прямо сейчас!

В сериале Будиночок на щастя 2022 голова Сеньковки начнет ухаживать за Любаней, пока ее мужа нет в деревне. Тем временем Вася тоже не будет терять времени зря. Он познакомится со столичной красавицей Ларой и будет выдавать себя за художника. Чем закончатся эти любовные перипетии? Смотри онлайн комедийный сериал Будиночок на щастя сезон 3 серия 7 на сайте Нового канала!

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Будиночок на щастя 3 сезон