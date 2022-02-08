Смотри онлайн комедийный сериал Будиночок на щастя 3 сезон 5 серия от 08.02.2022 на сайте Нового канала! Назар пошел испытать свою удачу в подпольном сеньковском казино. Он был уверен, что легко оставит в дураках своих соперников, но в первой же игре проиграл все, что имел, даже козу Машеньку. Маруся решила спасать любимого и отыграться в карты, но сама проиграла еще три кролика. Как на это отреагирует Любаня, которая сердцем почувствовала неладное и решила вернуться в Сеньковку? Узнай прямо сейчас!

В 5 серии Будиночок на щастя 2022 Маша и Макс решат искать себе новых половинок. Кто первый пойдет на свидание, тот выигрывает спор и должен будет навсегда исчезнуть из жизни бывшего или бывшей. Чем закончатся приключения Маши и Макса? Смотри онлайн в сериале Будиночок на щастя сезон 3 серия 5.

Будиночок на щастя 3 сезон – смотреть онлайн 4 серию

Будиночок на щастя 3 сезон