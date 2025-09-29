Дивись просто зараз ситком Будиночок на щастя 6 сезон 17 серія від 29.09.2025 на сайті Нового каналу та дізнайся, як до Васі прийшло просвітлення від ангела, що вселив йому вселенську мудрість. Так він став месією, який допомагає односельчанам стати на правильний шлях (за гроші, звичайно).

У Києві теж киплять пристрасті! Стосунки Макса з Дашею розвиваються дуже швидко, та попри це хлопець ніяк не може зізнатися оточуючим, що більше не холостяк. До того ж герою серіалу важливо, аби його дівчина могла встановити контакт із Василинкою та стати для неї гарною мамою. Як із цією роллю справиться Даша? І з якою претенденткою на серце Макса вона зіткнеться? Покаже 17 серія українського серіалу Нового каналу Будиночок на щастя 6 сезон!

