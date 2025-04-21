21 квітня

Любаня приїхала за Василем у столицю. Будиночок на щастя. Сезон 6. Серія 13

У Васі як не день, то нова робота. Цього разу він пробує себе в ролі таксиста. Дивись просто зараз ситком Будиночок на щастя 6 сезон 13 серія від 15.04.2025 на сайті Нового каналу та дізнайся, як добре в нього виходить.

Несподівано Вася приймає ну дуже знайому йому пасажирку – дружину. Любаня приїхала зі Сеньківки, щоб нарешті забрати Васю додому. Проте чоловік пручається, адже більше не хоче жити під тиском й нарешті дорвався до свободи. Чи подіють жіночі чари на Васю, коли Любаня вдасться до хитромудрих методів? Не пропусти 13 серію українського ситкому Будиночок на щастя 6 сезон і побачиш, як Даша та Любаня зблизяться завдяки схожій проблемі.

Дивитись онлайн Будиночок на щастя

Дивитись онлайн Будиночок на щастя 6 сезон

Дивитись онлайн Будиночок на щастя 6 сезон 12 серія

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Любаня приїхала за Василем у столицю. Будиночок на щастя. Сезон 6. Серія 13

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