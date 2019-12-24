У розважальному шоу Хто проти блондинок? 2 сезон 14 випуск від 24.12.2019 білявки нарешті покажуть, ким вони є насправді! 50 чарівних дівчат повстануть перед наївним чоловіком в образі хитрих і звабливих лисичок, які шукатимуть свого сіренького зайчика. Однак довго ходити навколо студії їм не доведеться. Здобич сама прийде до їхніх рук. Хто цей самогубець? Довго не будемо тягнути інтригу – харизматичний комік, популярний телеведучий і неабиякий танцівник Ігор Ласточкін наважиться позмагатися з блондинками. Його зброя – жарти та гострий розум, а їхня – сексуальність, говірливість і незвичайні таланти. Хто кого переможе? Додивись до кінця та отримай відповідь!

У розпалі гри бомба-блонда Марія похизується перед Ігорем Ласточкіним талантом дресирування собак. Для цього білявка приведе в студію маленького коргі Лока та продемонструє свої успіхи. Ігорю так сподобається поведінка маленької собачки, що він захоче зайняти її місце та спробувати виконати декілька команд. Проте чи наважиться комік на таке божевілля? Дізнайся просто зараз – дивись онлайн 14 випуск Хто проти блондинок? сезон 2.

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Частина 2 Хто проти блондинок 2019 випуск 14 дивитися онлайн