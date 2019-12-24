У продовженні 14 випуску інтелектуальної гри Хто проти блондинок? (24.12.2019) Леся Нікітюк змусить Ігоря Ласточкіна відповісти на цікаві запитання про звірів: чому самиці носорогів заграють до автомобілів; які самці дельфінів частіше стають татусями; для чого ветеринар Льюїс Кіркхем створив для котів психологічну добірку аудіотреків. Хочеш дізнатися правильні відповіді? Тоді дивись продовження шоу.

А головна тамада проекту Юлія проведе для Ласточкіна весільний конкурс, який вирішить, хто головний у студії. Наче коровай, бомба-блонда та Ігор кусатимуть хліб, банан, лікарську ковбасу та багет! Хто більше відгризе? Дивись онлайн розважальну програму Хто проти блондинок? 2 сезон 14 випуск і дізнайся всі подробиці весільного конкурсу!

Хто проти блондинок 14 випуск від 24.12.2019 дивитися онлайн

Частина 3 Хто проти блондинок 2019 випуск 14 дивитися онлайн