Video: Фінал: чи потрапить Ласточкін в тенета хитрих лисиць? Хто проти блондинок? Сезон 2. Випуск 14. Частина 3

Хто проти блондинок від 24.12.2019 - дивіться онлайн випуск 14 частина 3
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24 грудня

Фінал: чи потрапить Ласточкін в тенета хитрих лисиць? Хто проти блондинок? Сезон 2. Випуск 14. Частина 3

Ігорю Ласточкіну в розважальному шоу Хто проти блондинок? 2 сезон 14 випуск від 24.12.2019 вдалося дожити до другого туру! Проте і тут на нього чекатимуть головоломки від Лесі Нікітюк, які вона вдало приховає за незвичайними категоріями: Нова моль, Китова дитина, Акулячий рекорд, Голі вівці, Інстапитання. Та Леді Ле не зможе залишити Ігоря Ласточкіна без винагороди за попередні страждання. Тепер варіанти відповідей матиме тільки він. А блондам вони й не потрібні, адже далі пройшли тільки найрозумніші! Хто ж отримає перемогу? Дізнайся за мить – дивись онлайн 14 випуск програми Хто проти блондинок? від 24.12.2019 на сайті Нового каналу.

Хто проти блондинок 14 випуск від 24.12.2019 дивитися онлайн

Фінал: чи потрапить Ласточкін в тенета хитрих лисиць? Хто проти блондинок? Сезон 2. Випуск 14. Частина 3
Чи зможе бомба-блонда видресирувати Ігоря Ласточкіна? Хто проти блондинок? Сезон 2. Випуск 14. ...
І тамада хороший, і конкурси цікаві…Хто проти блондинок? Сезон 2. Випуск 14. Частина ...
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