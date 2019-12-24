Ігорю Ласточкіну в розважальному шоу Хто проти блондинок? 2 сезон 14 випуск від 24.12.2019 вдалося дожити до другого туру! Проте і тут на нього чекатимуть головоломки від Лесі Нікітюк, які вона вдало приховає за незвичайними категоріями: Нова моль, Китова дитина, Акулячий рекорд, Голі вівці, Інстапитання. Та Леді Ле не зможе залишити Ігоря Ласточкіна без винагороди за попередні страждання. Тепер варіанти відповідей матиме тільки він. А блондам вони й не потрібні, адже далі пройшли тільки найрозумніші! Хто ж отримає перемогу? Дізнайся за мить – дивись онлайн 14 випуск програми Хто проти блондинок? від 24.12.2019 на сайті Нового каналу.

Хто проти блондинок 14 випуск від 24.12.2019 дивитися онлайн