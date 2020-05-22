Леся Нікітюк: «Ненавиджу тих, хто мав тамагочі»

Ведуча вперше розказала, чому в неї не було віртуального улюбленця

Леся Нікітюк продовжує виводити на відвертість зіркових учасників шоу «Хто проти блондинок?» (Новий канал). Робить вона це дуже легко та майстерно. Чоловіки навіть не помічають, як починають розповідати дуже інтимні історії.

А от Леді Ле довго не треба просити розказати цікаві stories з її життя за кадром. Цього разу вона поділилася неприємним спогадом з дитинства.

– Ненавиджу тих, хто мав тамагочі, – каже ведуча. – Пам’ятаєте таких віртуальних домашніх улюбленців? В мене його не було. Я з простої хмельницької сім’ї, в якої грошей на таку забавку бракувало.

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У той час деякі Лесині однокласниці мали по кілька тамагочі. Адже кожна іграшка – це новий вихованець: курча, котик, порося, ведмежа.

– Уявляєте, моя шкільна подруга бавилась одразу трьома, – каже ведуча. – Вона мені віддала один. Ну, той, що їй набрид (усміхається). Радості не було меж! А моя сім’я яка була рада, коли те створіння пищало о другій ночі. Всі прокидаються, а воно кричить! Треба за ним прибрати, бо воно в туалет сходило.

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