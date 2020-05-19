Леся Нікітюк стала дизайнером одягу

Леді Ле розказала, як виник бренд #samaшила

Ведуча шоу «Хто проти блондинок?» (Новий канал) Леся Нікітюк продовжує вражати глядачів своїм вбранням. Дівчина для шоу завжди обирає короткі сукні та глибокі декольте. Та й не дивно! Адже фігура в Леді Ле просто ідеальна.

Тема випуску з Назаром Задніпровським, який вже сьогодні покаже Новий канал, – «Назад у 90-ті». Для нього ведуча підготувала новий look від бренду #samaшила, який сама й започаткувала!

– Цей бренд з’явився під час зйомок «Хто проти блондинок?», – розповідає Леся. – Кожна програма має свій бюджет, в який закладені кошти на одяг блондинок та мій. За його рамки ми вийти не можемо. А хочеться виглядати гарно!

Леся зізнається, що любить зі смаком одягатись. Проте вона ніколи не обирає дорогий «прикид».

– Не розумію, як можна витрачати великі гроші на одяг, – каже ведуча. – Він не може бути дорожчим за діаманти (усміхається). Тому ми зі стилістами шоу вирішили найняти кравчиню, яка за моїми схематичними малюнками створить для мене одяг.

Вмикайте сьогодні о 19:00 шоу «Хто проти блондинок?» (Новий канал).

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