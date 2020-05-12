15 випуск шоу «Хто проти блондинок?» (Новий канал) – особливий! Цього разу ви не побачите в рядах світловолосих красунь, бо їхні місця зайняли… хлопці-блондини. І саме ці «блондо-бомби» битимуться в інтелектуальному батлі з… самою Лесею Нікітюк!

Так-так, в новому випуску «Хто проти блондинок?» Леся склала регалії і стала учасницею, а ось роль ведучого незвичайної програми приміряв Володимир Шумко.

До речі, один з хлопців-блондинів ще за день до зйомок програми був… темно-русявим:

– До нас прийшов хлопець, який став блондином спеціально, щоб потрапити на шоу, – згадує Ольга Чеснокова, креативний редактор проекту. – І відразу після зйомок він попросив стилістів перефарбувати його назад! У цього юнака, за його словами, така робота, що якщо він прийде зі світлим волоссям, його звільнять. Тому відразу після зйомок у гримерці йому повернули рідний русявий колір.

Що ж, 15-й випуск «Хто проти блондинок?» обіцяє бути по-справжньому особливим! Цікаво, як зіграє Суперблондин, і чи витримає Леся Нікітюк тиск з боку такої кількості хлопців, які готові заради перемоги практично на все! Дивіться у вівторок о 19:00 на Новому каналі.

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