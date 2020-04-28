Качати прес та малювати портрет: Євгеній Кошовий показав, як робить це одночасно

Гуморист шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі продемонстрував свої спортивні та художні здібності

Аби не набрати зайвої ваги під час карантину, більшість українців активно зайнялися спортом удома. Хтось качає біцепс за допомогою пляшки з водою, а інші тренуються з гумками. Словом, усі працюють заради красивого пресу та підтягнутих сідниць. Адже літо не за горами.

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Ведучий Improv live show на Новому каналі Євгеній Кошовий розповідає, що до карантину в нього не було часу відвідувати тренажерний зал. Зате під час самоізоляції він почав займатися вдома. До речі, гуморист зізнався, що виконує вправу, яку його навчила робити учасниця шоу «Хто проти блондинок?»

– Як казала блондо-бомба Анастасія – вправа три в одному, – розповідає Євген Новому каналу. – Прокачується верхній та нижній прес. А ще запускається кровообіг малого тазу і проводиться профілактика плоскостопості.

Виконання вправи виглядає трохи кумедно. Зате ви отримуєте гарний прес та свій автопортрет! До чого тут малюнок? Зараз дізнаєтеся.

– Перед килимком поставте полотно для малювання, – розповіла Анастасія. – Ляжте спиною на спортивний килимок. Підніміть ноги від підлоги на 20 см. Між ступнями затисніть маркер. Напружте прес та ступні – малюйте свій автопортрет на полотні.

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Дівчина запевняє, що результат від такого тренування обов’язково буде! Віримо, адже блондо-бомба більше восьми років викладає фітнес і є володаркою титулу Miss top sport model of Ukraine.

Вмикайте шоу «Хто проти блондинок?» сьогодні о 19:00 на Новому каналі, аби побачити, як Євген спортом позаймався і портрет намалював.

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