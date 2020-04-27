У прямому ефірі, що завершував insta-день з ведучою в акаунті Нового каналу, Леся Іванівна відкрила страшний секрет – вона списувала на іспитах! І навіть поділилася своїми лайфхаками зі школярами

Під час ефіру ведуча шоу «Хто проти блондинок?» по черзі рандомно підключала глядачів, серед яких виявилося багато учнів з різних куточків України. Всі вони з радістю обговорили з Лесею труднощі дистанційного навчання, а у відповідь ведуча розповіла про свої шкільні та студентські роки і згадала про невеликі хитрощі:

– Я списувала, і зовсім цього не соромлюся! – зізналася Леся Нікітюк одному зі школярів. – Але є такий момент – якщо пишеш щось, краще запам’ятовуєш. І коли ми робили шпаргалки, то вже щось запам’ятовували, тому не можу сказати, що це дуже погано. Звісно, списувати нечесно, але робити це якісно теж треба вміти!

Під час ефіру біля Лесі весь час сиділа її кума, і в цей момент нагадала ведучій, як вони разом складали іспити в академії.

– Я так на «5» склала іспит у ХГПА (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, прим. ред.), – зі сміхом пригадала Нікітюк. – У нас було по-модному: мені кума в навушнику підказувала правильні відповіді. Ми тоді крутили волосся і списували за підказками в блютуз-гарнітурі. Але так було не завжди! А тільки на предметах, на яких мені було складно. Наприклад, на математиці… ось навіщо мені в житті дециметр?! А біологію, «тичинки-маточки», склала на 12 балів!

Попри всі шкільні хитрості, кмітливості Лесі Нікітюк багато відмінників можуть позаздрити! Чого лише варті інтелектуальні батли, які ведуча проводить по вівторках о 19:00 в шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі!

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