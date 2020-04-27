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Леся Нікітюк вивела Стаса Шурінса на відверту розмову про його зникнення

Стас Шурінс розповів Лесі Нікітюк, куди пропав після «Фабрики зірок», що змусило його кинути все і переїхати до Німеччини, та як він планує повертатися на велику сцену

У суботу ведуча шоу «Хто проти блондинок?» в рамках Insta-дня провела прямий ефір в акаунті Нового каналу, рендомно підключаючи глядачів. І яким же здивуванням для всіх стало, коли в одному з «включень» з’явився Стас Шурінс. Так-так, той самий красень, переможець «Фабрики зірок-3», колишній хлопець Еріки, який раптово в 2013 році зник з радарів шанувальників.

– Так це ж Стас Шурінс! Ти живий?! – зі сміхом запитала Леся, побачивши нового співрозмовника в ефірі. – Я думала, з тобою щось трапилося! Куди ти пропав після «Фабрики зірок»?!

– Ти все проспала, Леся, – сміється Шурінс. – Я ж після «Фабрики зірок» ще брав участь у «Голосі Німеччини», став фіналістом, між іншим.

Але Леся не дала Стасу розслабитися і просто завалила виконавця питаннями про причини його зникнення і переїзд до Німеччини. А хто дивиться «Хто проти блондинок?» добре знають: коли ведуча хоче отримати відповідь на своє питання, вона його отримує!

– В жовтня 2013 моїй дружині зробили операцію на мозку, – відверто розповів Шурінс. – У листопаді того ж року ми провели презентацію нового альбому в Україні, а в наступному році через певні події довелося скасувати тур. Ми залишилися взагалі без грошей, так як в тур вклали все, що у нас було. Довелося поїхати з України: дружині потрібна була реабілітація, тому ми поїхали до Німеччини, тут живуть її батьки. Але я ж не міг не займатися творчістю, тому і прийняв рішення взяти участь в «The Voice Of Germany», доріжка-то вже протоптана 🙂 І пройшов у фінал, був навіть контракт з Universal. Але я вирішив, що хочу захопити світ своїми силами зі своєю командою, без продюсерів.

Стас зізнався, що для нього головне – це втілити в життя свою мрію, а з комерцією все набагато складніше:

– Я роблю музику. Я дуже часто намагався грати за правилами шоу-бізнесу, писати якісь пісні, як мені здавалося, комерційні. Але зрозумів, що я просто буду робити те, що подобається мені, те, в чому мене підтримує моя аудиторія. З останнього, чим я пишаюся, це те, що почав втілювати свою мрію в життя, почав займатися благодійністю і соціальною діяльністю. Перша пісня, яку я випустив у травні минулого року – «You can be», гімн мого соціального проекту «Вчися у них», присвячена всім параолімпійцям і людям з інвалідністю.

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За рік Стас Шурінс встиг випустити вже кілька свіжих треків, і навіть став учасником музичного конкурсу «Перші ластівки М’юзік» з треком «Keep me in». Тож якщо ви хочете почути пісню харизматичного виконавця в другому сезоні «Перших ластівок», голосуйте просто зараз!

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