За лаштунками шоу Нового каналу «Хто проти блондинок?» артист розповів, в якому віці почав носити аксесуар

Олександр Пікалов вже багато років не знімає сережку з лівого вуха. Але як вона там з’явилася? Історію походження свого пірсингу артист розповів під час зйомок шоу «Хто проти блондинок?» А все було так. Одна з «золотоволосок» розповіла про дивний випадок, коли домашній папуга прокусив вухо її батькові. Тут Пікалов не втримався, і згадав про свій прокол.

Тест: Поміряйся IQ з блондинкою!

– Я зробив це в дев’ятому класі, в парку, під вербою, циркулем для креслення, – заявив Пікалов. – Тоді це було модно. Хоча й зараз у душі не подорослішав – досі ніби дев’ятикласник. Тому не знімаю сережку вже на зло дійсності.

Можливо, завдяки душевній молодості Пікалову і вдалося зачарувати повний зал блондинок. За словами артиста, під час участі в шоу Нового каналу він отримав лише позитивні емоції.

– Враження супер: прогуляв роботу, знаходився майже цілий день серед прекрасних блондинок, – з усмішкою поділився Олександр. – Мені було цікаво взяти участь у такому проекті, посперечатися з жінками. Це завжди тішить (сміється). Вважаю, що суперечка вдалася, і я можу записати «плюсик» чоловічому населенню.

«Хто проти блондинок?» – щовівторка о 19:00 на Новому каналі

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