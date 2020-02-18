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Як Єгор Крутоголов пережив зйомки «Хто проти блондинок?» Фото

Єгор Крутоголов, зірка «Дизель шоу», безстрашно вийшов проти армії дівчат у 3 випуску шоу «Хто проти блондинок?». Жарти жартами, але гумористові було важко. Красуні усміхалися, зваблювали та не забували ставити противника у складні ситуації. Дивіться у фоторепортажі, що пережив зірковий гість і як йому вдалося вибратися з хитрих підстав блондинок.

Єгор вийшов на майданчик, як у натовп фанатів. Дівчата відразу стали очаровувати суперника. Він гідно витримав цей іспит. Тільки подивіться на ці костюми з декольте. Не кожен чоловік зберіг би здатність чітко мислити.

Далі за справу взялася ведуча Леся Нікітюк. Інтелектуальні завдання, запитання … які зменшують впевненість гравця в собі. Крутоголов і це коло пройшов.

Гостинні блондинки вирішили нагодувати Єгора всякими заморськими делікатесами: запеченою кров’ю, рибою в цукрі, телячими мізками, бичачим пенісом і ферментованим оселедцем. Звичайно, дегустація проходила в рамках конкурсу: хто відгадав страву, той віддав супернику. А якщо помилився – їв сам.

Салат із запеченого кавуна – політ нормальний

А ось і китайська страва – бичачий пеніс. Блондинка вгадала, і делікатес потрібно їсти… Єгору


Він дуже цьому радий

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Крутоголов у шоці

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… тканина прилипла намертво

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Блондинки «напали» на Крутоголова з відкритими обіймами, масажем і зітханнями. Може, це затуманить йому мозок?

Випробування топ-блондинкою. Хто кого?

Здається, Крутоголова напором і розумними питаннями не злякати. Незважаючи на фарт і загальний хід гри … перемогти Єгору не вдалося.

Прощальні обіймашки. Що ж, ця гра була драйвовою!

Дивись шоу «Хто проти блондинок?» по вівторках о 19:00 на Новому каналі! Піднімай собі настрій та дізнавайся щось нове!

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