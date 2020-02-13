Оля Полякова VS блондо-бомба: кому більше пасує кокошник?

Дві яскраві блондинки «засвітились» в одному й тому ж капелюшку-кокошнику

Учасниці шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі продовжують вражати глядачів своїми неординарними образами. Вчора дівчата були у відвертих купальниках, які підкреслювали їхні чарівні форми. Та вся увага зіркового гравця-чоловіка – телеведучого Даніеля Салема – була прикута до топ-блондинки, яка вирізнялася ексклюзивним капелюшком-кокошником.

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– Більшість головних уборів для топ-блондинок цього сезону ми виготовляли власноруч, – розповідає художниця з костюмів Люсі Константинова. – Майстрині вигадували ексклюзивні капелюшки, на які було використано більше 100 дзеркальних страз, стільки ж пір’я, паєток і кілька сотен метрів металізованої нитки.

Кокошник, що припав до душі топ-блондинці Марті та Олі Поляковій, був виготовлений відомою українською художницею та стилісткою Лесею Патокою. Але якщо Марта в цьому шикарному головному вбранні змагалася проти Даніеля Салема, то Оля Полякова – позувала на фотосесії.

Що ж, влаштовуємо битву образів. То якій блондинці капелюх-кокошник пасує більше?

Вмикайте Новий канал щовівторка о 19:00, аби на власні очі побачити яскраві перевтілення учасниць шоу «Хто проти блондинок?»

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