22 апреля

Инфлюенсеры vs Военные. єПитання 4 сезон. Выпуск 7 от 22.04.2025

Новый выпуск интеллектуального шоу єПитання 4 сезон 7 выпуск от 22.04.2025 – это настоящий взрыв эмоций, юмора и неожиданных поворотов! На сцену выходят две команды, за плечами которых – влияние, честь, творчество и боевой опыт. Ведущая Леся Никитюк, как всегда, заряжает зал харизмой и превращает шоу в праздник с первой минуты.

В 7 выпуске шоу єПитання в поединке принимают участие Военные и Инфлюенсеры. В команде Военных – герои и настоящие патриоты, включая Иру АйСкай, Фортуну, Моисея и Артиста. Им противостоят звезды медиа: актриса Елена Кравец, футболист Александр Караваев, интервьюер Анатолий Анатолич и дизайнер Франк Петер Вильде. Кто окажется ближе к логике народа и чьи ответы попадут в точку?

Присоединяйся к просмотру и узнай, какая из команд справится лучше с неожиданными ответами украинского народа. Смотри онлайн шоу єПитання 4 сезон 7 выпуск от 22.04.2025 на сайте Нового канала и узнай все подробности. 

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єПитання 4 сезон

єПитання 4 сезон 6 выпуск

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