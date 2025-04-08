Смотри онлайн шоу єПитання 4 сезон 6 выпуск от 08.04.2025 на сайте Нового канала и зарядись положительными эмоциями. Не пропусти!

В 6 выпуске шоу єПитання 2025 две команды, которые знают, как покорять сердца и воспитывать характер, встречаются на интеллектуальном ринге. Команда Героинь проекта Холостяк решила объединить женскую энергию и чутье, а Участницы шоу Супермамы – жизненный опыт и материнскую интуицию. Кто кого перехитрит?

Под предводительством Леси Никитюк шоу превращается в настоящий коктейль эмоций, неожиданных поворотов и очень странных (но правдивых!) ответов ста людей. Неожиданные откровения, шутки с перчинкой и настоящая борьба за победу – 6 выпуск точно вас удивит.

Смогут ли холостячки наконец договориться друг с другом ради общей цели? Или мамы покажут, кто здесь на самом деле знает ответы на все вопросы? Смотри прямо сейчас шоу єПитання 4 сезон 6 выпуск от 08.04.2025 на сайте Нового канала и узнай все подробности.

єПитання

єПитання 4 сезон

єПитання 4 сезон 5 выпуск