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Во 2 выпуске 3 сезона проекта єПитання будут соревноваться невероятно мощные соперники – команды Вовы Дантеса и Фимы Константиновского. Есть то, что по мнению Леси Никитюк объединяет двух капитанов – первый умеет петь, но думает, что он юморист, а второй умеет шутить, но думает, что певец. Но помогут ли им юмор и пение одержать победу? Чья команда окажется более сообразительной? Узнай все подробности – смотри онлайн проект єПитання 3 сезон 2 выпуск от 02.09.2024.

єПитання 3 сезон

єПитання 3 сезон 1 выпуск