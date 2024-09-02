02 сентября

Дантес vs Константиновский єПитання 3 сезон. Выпуск 2 от 02.09.2024

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Во 2 выпуске 3 сезона проекта єПитання будут соревноваться невероятно мощные соперники – команды Вовы Дантеса и Фимы Константиновского. Есть то, что по мнению Леси Никитюк объединяет двух капитанов – первый умеет петь, но думает, что он юморист, а второй умеет шутить, но думает, что певец. Но помогут ли им юмор и пение одержать победу? Чья команда окажется более сообразительной? Узнай все подробности – смотри онлайн проект єПитання 3 сезон 2 выпуск от 02.09.2024.

єПитання 3 сезон

єПитання 3 сезон 1 выпуск

Новый каналєПитанняСезон 3
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Дантес vs Константиновский єПитання 3 сезон. Выпуск 2 от 02.09.2024

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Дантес vs Константиновский єПитання 3 сезон. Выпуск 2 от 02.09.2024 G.Space

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