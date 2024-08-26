Встречай премьеру лучшего развлекательного шоу! Смотри онлайн проект єПитання 3 сезон 1 выпуск от 26.08.2024 на сайте Нового канала. Не пропустите!

В 1 выпуске шоу єПитання будут соревноваться команды Украинских иностранцев против Украинских украинцев. В состав первой команды входят: Амадор Лопес, Арам Арзуманян, Мишель Андраде, а во главе Иван Люленов. Капитаном второй команды стал Вася Харизма, которому помогают Николас Карма, Лера Мандзюк и Финка. Удастся ли командам предугадать ответы украинцев? Смотри онлайн проект єПитання 3 сезон 1 выпуск от 26.08.2024 на сайте Нового канала и узнай все подробности.

єПитання 3 сезон