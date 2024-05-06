В самом познавательном шоу страны єПитання 2 сезон 9 выпуск от 06.05.2024 сойдутся в эпохальном поединке команды инфлюенсеров и иллюзионистов. Иллюзионисты известны своей креативностью и изобретательностью, поэтому применят все свои магические умения ради победы. Капитан команды Дмитрий Евтушенко поразит непревзойденную ведущую Лесю Никитюк уже с первых минут в студии. Чем именно? Расскажет развлекательное шоу єПитання 2 сезон.

Инфлюенсеров возглавит очаровательная Виктория Маремуха, которая с известным ресторатором Евгением Таллером, общественным деятелем Антоном Скуратовым, актером Максимом Ткачевым чрезвычайно серьезно отнесется к соревнованию. Участники на самом деле готовы на все ради победы. Удастся ли им получить преимущество в этой битве? Кто станет любимчиком Леси? Какие ответы украинцев откровенно удивят участников? Смотри шоу єПитання 2 сезон 9 выпуск от 06.05.2024 и узнай ответы на эти вопросы.

єПитання 2 сезон

єПитання 2 сезон 8 выпуск