06 мая

Инфлюенсеры vs Иллюзионисты єПитання 2 сезон. Выпуск 9 от 06.05.2024

В самом познавательном шоу страны єПитання 2 сезон 9 выпуск от 06.05.2024 сойдутся в эпохальном поединке команды инфлюенсеров и иллюзионистов. Иллюзионисты известны своей креативностью и изобретательностью, поэтому применят все свои магические умения ради победы. Капитан команды Дмитрий Евтушенко поразит непревзойденную ведущую Лесю Никитюк уже с первых минут в студии. Чем именно? Расскажет развлекательное шоу єПитання 2 сезон.

Инфлюенсеров возглавит очаровательная Виктория Маремуха, которая с известным ресторатором Евгением Таллером, общественным деятелем Антоном Скуратовым, актером Максимом Ткачевым чрезвычайно серьезно отнесется к соревнованию. Участники на самом деле готовы на все ради победы. Удастся ли им получить преимущество в этой битве? Кто станет любимчиком Леси? Какие ответы украинцев откровенно удивят участников? Смотри шоу єПитання 2 сезон 9 выпуск от 06.05.2024 и узнай ответы на эти вопросы.

єПитання 2 сезон

єПитання 2 сезон 8 выпуск

Новый каналєПитанняСезон 2
Новости проекта
Новости проекта
Рецепт паски с пряностями с минимумом продуктов от Алексея Якутова

Паска с пряностями из минимума продуктов от Алекса Якутова

05 мая
Инфлюенсеры vs Иллюзионисты єПитання 2 сезон. Выпуск 9 от 06.05.2024

Фирменные паски и освящение корзин в кругу самых родных: как встретят Пасху звезды Нового канала

05 мая
Инфлюенсеры vs Иллюзионисты єПитання 2 сезон. Выпуск 9 от 06.05.2024

В носке с листочками и проваренные в вине: лайфхаки пасхальных яиц от Наталки Денисенко

03 мая
Показать больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь