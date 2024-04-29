Не пропусти дуэль Нового канала и телеканала СТБ в шоу єПитання 2 сезон 8 выпуск от 29.04.2024. Фима Константиновский возглавит команду Нового, где будут играть Владимир Дантес, Роман Мищеряков и Богдан Буше Шелудяк. Телеканал СТБ будет представлен Еленой Вознесенской, Надеждой Матвеевой, Алексеем Суровцевым и капитаном команды Григорием Решетником.

Украинцы удивят звезд ответами на вопросы. Каким словам мужчины научат говорить попугаев в первую очередь? Чем, по мнению детей, должна накормить девочка мальчика, чтобы тот на ней женился? Какие обещания на Новый год дают украинцы? Ответы ты услышишь в єПитання 2 сезон 8 выпуск от 29.04.2024.

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єПитання 2 сезон 7 выпуск