13 мая

Почти певцы vs Певицы. єПитання 2 сезон. Выпуск 10 от 13.05.2024

На этот раз в шоу єПитання 2 сезон 10 выпуск от 13.05.2024 за звание победителя будут соревноваться команды почти певцов и певиц. Парни против девушек, мужская логика против женской интуиции. Кто победит? Расскажет развлекательный проект єПитання 2 сезон.

Команду почти певцов возглавляет Михаил Лебига – известный волонтер и стример. Но сегодня он проявит себя как незаурядный знаток романтики и женских имен. Поможет ли это ему одержать победу в эпохальной битве? Лидером певиц стала Alyona Alyona, о ее уме и эрудиции знают все. Однако пригодятся ли ей эти способности в испытаниях, где нужно предусмотреть ответы других людей? Смотри шоу єПитання 2 сезон 10 выпуск от 13.05.2024 и узнай ответы на эти вопросы. Будет жарко!

єПитання 2 сезон

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Почти певцы vs Певицы. єПитання 2 сезон. Выпуск 10 от 13.05.2024

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