21 апреля

Юмор от тех, кто реально шарит! VIP Тернопіль 2025. Выпуск 7 от 21.04.2025

Если настроение на нуле, а хочется просто оторваться от будничных дел – вам сюда! Смотрите онлайн любимое развлекательно-юмористическое шоу VIP Тернопіль 2025 выпуск 7 от 21.04.2025 на сайте Нового канала!

В этом выпуске комики шоу VIP Тернопіль 2025 снова превзошли самих себя. Татьяна Песик, Виктор Гевко и Тарас Стадницкий точно знают, как поднять ваше настроение! Их шутки точны, как мемы в семейном чате, а харизма – как всегда, на максимуме. Вас ждут вирусные песни, абсурдные истории, блестящие пародии и шутки, как будто списанные с вашего семейного чата!

Кроме этого, в шоу VIP Тернопіль 2025 выпуск 7 от 21.04.2025 вы станете свидетелем первого свидания, после которого легче сразу взять кредит, а еще – забавной жизненной истории Володьки о детских травмах, старых трусах и незакрытых гештальтах. Вы узнаете, на какие жертвы идут мужчины, чтобы отвести любимую в отпуск в Буковель? И как обычный гербарий может довести родителей до истерики… в три часа ночи? Поэтому не пропустите! Смотрите онлайн лучшее юмористическое шоу страны VIP Тернопіль 2025 выпуск 7 от 21.04.2025 на сайте Нового канала!

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Юмор от тех, кто реально шарит! VIP Тернопіль 2025. Выпуск 7 от 21.04.2025

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