Andrade і Повар ЗНИЩИЛИ реквізит? Чиє ВУХО взяв у руки Педан?! Що злякало Харчишина? Scary Challenge

Scary Challenge – диджитал-рубрика на YouTube-каналі Нового, у якому зірки українського шоу-бізнесу мають вгадати НА ДОТИК, що лежить у боксі. У цьому випуску – Michelle Andrade, Олександр Педан, Валерій Харчишин і Даня Повар. Реакція артистів емоційна!

Правила прості: зірка закриває очі, ведуча по черзі кладе у коробку три предмети. Тільки за допомогою рук зірка має вгадати, що саме лежить у коробці.Мерщій вмикай!

Біблів з’їла «бридоту»! Коляденко просить грошей! Олос пищала від здивування. Scary Challenge

А щосереди о 20:00 в ефірі Нового каналу дивись ігрове шоу Вік на вік, на майданчику якого ми і зняти цю YouTube-рубрику.