«Вот такой плохой кум!»: как часто Дмитрий Танкович видится с Лилией Ребрик

Ведущий, который принял участие в шоу Нового канала «Вік на Вік», также рассказал об онлайн-праздниках с семьей

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В мире украинского шоу-бизнеса кумовство всегда было символом тесных связей. Знаменитости нередко становятся крестными детей друг друга, что свидетельствует о дружбе вне сцены. Ведущие Дмитрий Танкович и Лилия Ребрик стали кумовьями еще во время совместной работы на съемочной площадке. И хотя со временем их пути разошлись по разным проектам, звездные кумовья поддерживают теплые отношения. Хотя, как рассказал Дмитрий за кулисами шоу Нового канала «Вік на Вік», встречи с крестницей Дианой происходят изредка.

– Я считаю себя плохим кумом. Серьезно говорю! Очень редко вижу и Лилиану с мужем, и девочек. Вот такой поганец, тут уж ничего не поделаешь, – с улыбкой говорит Дмитрий Танкович. – Но ведь нас разбросала жизнь: у меня своя работа, у нее своя. Поэтому виделись с Лилей еще в прошлом году, где-то в сентябре (2024, – прим. ред.). Мы работали тогда вместе. Лиля показывала мне фото крестницы в телефоне и рассказывала, чем девочки занимаются сейчас.

Если с кумой ведущий может изредка пересечься на съемочной площадке, работая над совместными проектами, то с семьей старается видеться регулярно. Хотя и не так часто, как хотелось бы. Дело в том, что жена и дочь Дмитрия переехали за границу в первые дни полномасштабной войны.

– Мы переписываемся как минимум каждый вечер. Когда есть возможность, а она выпадает часто, звоним друг другу и разговариваем. И, конечно же, созваниваемся в праздники, если я не рядом, – отмечает Дмитрий. – Стараюсь видеться с ними, хоть нечасто удается из-за работы. К примеру, не смог встретить с ними этот Новый год, к сожалению. Но что бы ни случилось, мы обязательно отмечаем вместе праздники, особенно семейные. Это правильно, по-моему.

Включайте шоу «Вік на Вік» с Фимой Константиновским каждую среду в 20:00 на Новом канале! А выпуск, в котором ведущий Дмитрий Танкович соревнуется с блогером Даней Поваром, смотрите 7 мая на Новом. Чье поколение победит?