«Забув слова в трьох виставах поспіль»: Дмитро Коляденко – про роботу з екс-дружиною

Шоумен, який змагався у битві поколінь у квіз-шоу «Вік на Вік» на Новому каналі, розповів, що найбільше за його професійний розвиток хвилюється син Пилип

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Дмитро Коляденко здобув всеукраїнську популярність після проектів Нового каналу – «Фабрики зірок», де сидів у кріслі журі, та «Шоуманії», якої був незмінним ведучим. Тоді його знали як людину-свято, епатажного представника шоу-бізнесу. Утім, після початку великої війни Дмитро відмовився від цього амплуа. Сьогодні він не лише хореограф, ведучий, співак, а ще й актор! Служить у Молодому театрі та має в репертуарі три вистави, за квитками на які полюють поціновувачі мистецтва: «Шафа», «Кабаре» та Flambe. Їх режисерка – колишня дружина шоумена Олена Коляденко. Дмитро відверто розповів Маші Єфросиніній у YouTube-проекті «Екзамен. Нова реальність», що спершу його не хотіли брати.

– Я просився до Олени! Казав: «Знайди мені роль у «Кабаре». А вона не хотіла. Згідно з контрактом актори Молодого театру мають бути з балету Freedom. Я ж був запрошеною зіркою. Однак продовжував наполягати, згодом запропонував Олені вписати мене танцівником балету й так знайти роль. Вона лише посміялася, який я хитрий лис (усміхається). А через якийсь час покликала мене в театр і повела за собою. Як зʼясувалося, до дизайнерки, яка вручила ескіз мого костюма! Це було дуже приємно, – каже Дмитро Коляденко. – До Flambe теж не хотіла брати, і я знову просився. Карти давно пророкували мені, що буду в цих виставах. Про що й Олені сказав (усміхається). Але вона повторювала, що немає ролей. Тоді я сам придумав, як можна знайти мені місце, і їй сподобалося. Якщо тебе не пускають, треба постукати – і двері відчиняться.

Але довіру екс-дружини Дмитро не виправдав – від хвилювання він не міг пригадати текст у трьох показах вистави Flambe поспіль. Тоді йому доводилося викручуватися на сцені.

– Але від страху чомусь кричав «Фланде, фланде!», а вистава ж називається Flambe (усміхається). Ще й включив того дурного Діму Коляденка. Розумів, що облажався. Тому сам написав повідомлення Олені, в якому вибачився, що підвів, і сказав не виплачувати гонорар за виставу. Минув тиждень-другий, вона мовчала. Тоді видалив повідомлення і зробив вигляд, що не писав цього. Але ж Олена не дурна. Ми побачилися на репетиції «Кабаре», вона сиділа в залі. Після репетиції всі попрощалися, а вона мені: «А вас я попрошу залишитися» (сміється). Тоді поговорила зі мною не як з колишнім, а як з хлопчиком. Запитала: «Чому ти не можеш вивчити текст? Важко?». Відповів, що так. А вона: «Ну, ти ж дві пісні вивчив. Третю зможеш?» Пообіцяв, що вивчу. Ми обійнялися, і я пішов, – пригадує Дмитро Коляденко. – І от моя друга вистава, я вийшов на сцену і забув текст! Олена в залі, все бачила. Знову промовчала. Третя вистава! І я знову не згадав слова. Мені вже було соромно, друзі сміялися, що не міг вивчити текст. Та Олена вибачила мені, бо любить, а я її.

Найбільше за шоумена та розкриття його таланту переймається син Пилип.

– Після кожної вистави він дзвонив до матусі й питав, чи виконав тато фінальну пісню. А коли Олена відповідала, що ні, син телефонував до мене: «Тато, а коли ти вивчиш текст? Мама дуже зла. Вона може й турнути тебе», – каже Дмитро. – Але не знаю, що стається зі мною. Всі бачать на репетиціях, як співаю з мікрофоном на гучному звучанні. А на сцені ніби перемикає. Але запевняю: я вже вивчив! (усміхається).

Вмикайте шоу «Вік на Вік» з ведучим Фімою Константиновським щосереди о 20:00 на Новому каналі! Якщо пропустили випуски, шукайте на сайті та YouTube Нового. Живи весну!