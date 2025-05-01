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«Забыл слова в трех спектаклях подряд»: Дмитрий Коляденко – о работе с экс-женой

«Забыл слова в трех спектаклях подряд»: Дмитрий Коляденко – о работе с экс-женой

Шоумен, который принял участие в битве поколений в квиз-шоу «Вік на Вік» на Новом канале, рассказал, что больше всего за его профессиональное развитие волнуется сын Филипп

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Дмитрий Коляденко приобрел всеукраинскую известность после проектов Нового канала – «Фабрика зірок», где сидел в кресле жюри, и «Шоуманії», которой был бессменным ведущим. Тогда его знали как человека-праздник, эпатажного представителя шоу-бизнеса. Но после начала войны Дмитрий отказался от этого амплуа. Сегодня он не только хореограф, ведущий, певец, но и актер! Служит в Молодом театре и имеет в репертуаре три спектакля, за билетами на которые охотятся ценители искусства: «Шафа», «Кабаре» и Flambe. Их режиссер – бывшая жена шоумена Елена Коляденко. Дмитрий откровенно рассказал Маше Ефросининой в YouTube-проекте «Екзамен. Нова реальність», что сначала его не хотели брать.

– Я просился к Елене! Говорил: «Найди мне роль в «Кабаре». А она не хотела. Согласно контракту, актеры Молодого театра должны быть из балета Freedom. Я ведь был приглашенной звездой. Однако продолжал настаивать, впоследствии предложил Елене вписать меня танцовщиком балета и так найти роль. Она только посмеялась, какой я хитрый лис (улыбается). А через некоторое время позвала меня в театр и повела за собой. Как выяснилось, к дизайнеру, которая вручила эскиз моего костюма! Это было очень приятно, – говорит Дмитрий Коляденко. – В Flambe тоже не хотела брать, и я снова просился. Карты давно пророчили мне, что буду в этих спектаклях. О чем Елене и сказал (улыбается). Но она повторяла, что нет ролей. Тогда я сам придумал, как мне найти место, и ей понравилось. Если тебя не пускают, надо постучаться – и дверь откроется.

«Забыл слова в трех спектаклях подряд»: Дмитрий Коляденко – о работе с экс-женой

Но доверие экс-жены Дмитрий не оправдал – от волнения он не мог припомнить текст в трех показах спектакля Flambe подряд. Тогда ему приходилось выкручиваться на сцене.

– Но от страха почему-то кричал «Фланде, фланде!», а спектакль же называется Flambe (улыбается). Еще и включил того глупого Диму Коляденко. Понимал, что облажался. Поэтому сам написал сообщение Елене, в котором принес извинения, что подвел, и сказал не выплачивать гонорар за спектакль. Прошла неделя-другая, она молчала. Тогда удалил сообщение и сделал вид, что не писал этого. Но ведь Елена не глупая. Мы увиделись на репетиции «Кабаре», она сидела в зале. После репетиции все попрощались, а она мне: «А вас я попрошу остаться» (смеется). Тогда поговорила со мной не как с бывшим, а как с мальчишкой. Спросила: «Почему ты не можешь выучить текст? Трудно?». Ответил, что да. А она: «Ну, ты же две песни выучил. Третью сможешь?» Пообещал, что выучу. Мы обнялись, и я ушел, – вспоминает Дмитрий Коляденко. – И вот мой второй спектакль, я вышел на сцену и забыл текст! Елена в зале, все видела. Снова промолчала. Третий спектакль! И я снова не вспомнил слова. Мне было уже стыдно, друзья смеялись, что не мог выучить текст. Но Елена простила меня, потому что любит, а я ее.

«Забыл слова в трех спектаклях подряд»: Дмитрий Коляденко – о работе с экс-женой

Больше всех за шоумена и раскрытия его таланта переживает сын Филипп.

– После каждого спектакля он звонил мамочке и спрашивал, исполнил ли папа финальную песню. А когда Елена отвечала, что нет, сын звонил мне: «Папа, а когда ты выучишь текст? Мама очень злая. Она может и турнуть тебя», – говорит Дмитрий. – Но не знаю, что происходит со мной. Все видят на репетициях, как пою с микрофоном на громком звучании. А на сцене вроде бы переключает. Но уверяю: я уже выучил! (улыбается).

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