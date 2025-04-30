ТОП театральних вистав від Олексія Суханова: що подивитися в Києві та Львові

Український телеведучий та журналіст, який взяв участь у шоу Нового каналу «Вік на Вік», поділився списком вистав, які радить побачити кожному, та пояснив, чому не ходить до театру на запрошення, а лише за власні кошти

Глядацькі зали заповнені, квитки розлітаються за лічені хвилини, вистави збирають овації та гастролюють за кордоном. Українське театральне мистецтво переживає період потужного відродження. Театр більше не сприймається як щось несучасне, навпаки – це актуальний простір для отримання емоцій та пошуку сенсів. Телеведучий та відданий театрал Олексій Суханов став учасником нового випуску квіз–шоу «Вік на Вік» на Новому каналі та поділився принциповою позицією щодо квитків, назвав ім’я режисера-постановника, який, на його думку, є найкращим в Україні, та порадив вистави, на які сам сходив би ще не раз.

Зараз дивляться

– Театр – це моя велика любов. Зараз ми є свідками дуже цікавого історичного процесу – відродження українського театру. Багато десятиліть його ганьбили, принижували, руйнували, – говорить Олексій Суханов. – Тепер у нас знову є сузір’я неймовірних акторів та режисерів молодого покоління. Треба ходити до театру, просочуватися українським, треба вчитися відрізняти маячню від мистецтва, ремісника від митця.

Олексій Суханов поважає акторську працю, тому до квитків на запрошення ставиться вкрай принципово – майже завжди відмовляється.

– Єдиний раз, коли я пішов на виставу за запрошенням, це був виступ нашого неймовірного гурту «Шмальгаузен». Річ у тому, що всі квитки були розпродані, але мені потрібно було, перш ніж запросити їх на інтерв’ю, побувати на концерті. Тому я зробив виняток і пішов на запрошення. А так завжди купую квитки, тому що акторська праця не лише важлива, особливо зараз, вона ще вкрай складна й важка. І ходити за запрошенням – це принизливо та неввічливо щодо акторів, – переконаний Суханов. – Зараз важко придбати квитки у театр Франка, їм дуже пощастило, але ці обставини склалися вкрай об’єктивно. Тому що це головна українська драматична сцена, трупа дуже потужна, вистави світового рівня, звісно, чудова локація. Тому зараз театр Франка переживає такий розквіт.

ТОП ВИСТАВ ВІД ОЛЕКСІЯ СУХАНОВА

«Сірано де Бержерак» – Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької (Львів)

– Я вважаю, що Давид Петросян – режисер номер один в Україні, і навряд чи хтось може з ним позмагатися щодо глибини, філософії, трактування тих творів, з якими він працює та які ставить на сцені. Він режисер сенсів, – впевнений Олексій Суханов.

«Діалоги кармеліток» – Львівська національна опера

– Це одна з найпопулярніших опер двадцятого століття – обов’язково до перегляду!

«Батько» – Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра

– Щодо київського репертуару, я наполягаю обов’язково піти подивитися виставу «Батько» в театрі на лівому березі, – радить Суханов. – Тому що Стас Жирков поставив виставу, яка випередила навіть однойменний фільм з Ентоні Гопкінсом у головній ролі. Вистава вийшла значно глибшою та потужнішою за фільм, який зняли за кордоном.

«Конотопська відьма», «Слуга двох панів» – Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка

– Звісно, там і так вистачає глядачів, але «Конотопська відьма» – це справді неперевершена робота Івана Уривського, та й взагалі ансамблю франківців, – говорить Олексій Суханов. – Також раджу сходити на виставу «Слуга двох панів» Давида Петросяна.

«Процес» – Театр на Подолі

– «Процес» за Кафкою – теж обов’язково до перегляду!

«Поромник», «Отелло», «Свої» – Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки

– У Театрі імені Лесі Українки раджу сходити на виставу «Поромник» та додамо до списку «Отелло», – радить Суханов. – І на камерній сцені – вистава «Свої».

Вмикайте шоу «Вік на Вік» з ведучим Фімою Константиновським щосереди о 20:00 на Новому каналі! Якщо пропустили випуски, шукайте на сайті та YouTube Нового. Живи весну!