Video: Спорт возвращается на улицы! Саша Педан рассказывает, как заниматься им без вреда для здоровья Спорт возвращается на улицы, и это прекрасно! Теперь важно им заниматься безопасно и ответственно. Как это сделать? Смотри прямо сейчас! Ведущий Нового канал Александр Педан дал несколько простых, но эффективных советов, которые уберегут тебя от коронавируса во время занятий спортом на свежем воздухе. #залишайся свідомим