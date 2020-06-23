Video: Спорт возвращается на улицы! Саша Педан рассказывает, как заниматься им без вреда для здоровья

Спорт возвращается на улицы, и это прекрасно! Теперь важно им заниматься безопасно и ответственно. Как это сделать? Смотри прямо сейчас! Ведущий Нового канал Александр Педан дал несколько простых, но эффективных советов, которые уберегут тебя от коронавируса во время занятий спортом на свежем воздухе. #залишайся свідомим
Новый канал / Спорт возвращается на улицы! Саша Педан рассказывает, как заниматься им без вреда для здоровья
23 июня

Спорт возвращается на улицы! Саша Педан рассказывает, как заниматься им без вреда для здоровья

Спорт возвращается на улицы, и это прекрасно! Теперь важно им заниматься безопасно и ответственно. Как это сделать? Смотри прямо сейчас! Ведущий Нового канал Александр Педан дал несколько простых, но эффективных советов, которые уберегут тебя от коронавируса во время занятий спортом на свежем воздухе. #залишайся свідомим

Спорт возвращается на улицы! Саша Педан рассказывает, как заниматься им без вреда для здоровья
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