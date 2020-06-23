Video: Спорт повертається на вулиці! Саша Педан розповідає, як займатися ним без шкоди для здоров’я Спорт повертається на вулиці, і це чудово! Тепер важливо ним займатися безпечно та відповідально. Як це зробити? Дивися просто зараз! Ведучий Нового канал Олександр Педан дав декілька простих, але дієвих порад, які вбережуть тебе від коронавірусу під час занять спортом на свіжому повітрі. #залишайся свідомим