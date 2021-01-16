9 марта в 19:00 на Новом канале громкая премьера!

Звездные команды, вопросы на сообразительность и эрудицию, ведущий Сергей Притула. Все это - в юмористическом интеллектуальном шоу «Где логика?».

Две звездные команды - мужчин и женщин - сойдутся в одной студии, чтобы проверить, у кого сильнее логика. Им нужно выстоять 4 раунда и финал. А это не так просто. Проверьте на себе: как думаете, что получится, если объединить ботинки и шахматную доску? Узнай ответ на этот и другие вопросы со звездочкой с 9 марта в 19:00 на Новом канале.