9 березня о 19:00 на Новому каналі гучна прем’єра!

Зіркові команди, запитання на кмітливість та ерудицію, ведучий Сергій Притула. Все це – в гумористичному інтелектуальному шоу «Де логіка?».

Дві зіркові команди – чоловіків та жінок – зійдуться в одній студії, щоб перевірити, в кого сильніша логіка. Їм потрібно вистояти 4 раунди та фінал. А це не так просто. Перевірте на собі: як думаєте, що вийде, якщо об’єднати черевики та шахівницю? Дізнайся відповідь на це та інші запитання із зірочкою з 9 березня о 19:00 на Новому каналі.