11 апреля

Что ждет Украину и украинцев? Прогноз-гороскоп для страны и каждого знака зодиака от астролога Юлии Опалат

Что ждет Украину с 10 апреля по 10 мая по астрологическому прогнозу? Как повлияют на события в стране лунное затмение и сочетание Нептуна с Юпитером в Рыбах? Полный астрологический прогноз и гороскоп для всех знаков зодиака от специалиста Западной Астрологии Юлии Опалат смотри в видео.

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Что ждет Украину и украинцев?

Месяц начнется с напряженного аспекта – Марс соединится с Сатурном. Это вызовет обострение боевых действий в первую неделю апреля. Тенденция сохранится на весь месяц.

Но несмотря на это, 12 апреля случится долгожданный гармоничный аспект – соединение Юпитера и Нептуна в знаке Рыбы. Соединение именно в Рыбах считается большой удачей, ведь Юпитер и Нептун – управители этого знака. А когда планета находится у себя «дома», в знаке силы, она реализует свой позитивный потенциал по максимуму. Юпитер – планета мудрости, удачи, оптимизма. Нептун – планета сострадания, духовности, мечты. И когда они соединяются, Юпитер многократно усиливает свойства Нептуна. Соединение на глобальном уровне ознаменует переломный этап в войне, когда точно станет ясно, что Украину ждут долгожданные мир и победа! Да, это не случится мгновенно, по взмаху волшебной палочки, в день точного аспекта, но мощные процессы изменений на энергетическом уровне однозначно будут запущены.

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К слову, подобный аспект – большая редкость. Он случался в годы окончания мировых войн, знаменуя собой приход Мира, а также в годы рождения великих гениев в истории. Кстати, дети, которые родятся в этом году в апреле (особенно с 6-13 апреля), будут уникальными, гениальными и окажут сильное влияние на мировую историю!

Но кроме глобального уровня, аспект Юпитера и Нептуна проиграется и локально – в жизни каждого человека, каждого знака зодиака. Он принесет сказочное стечение обстоятельств, исполнение мечты, у каждого в определенной сфере. Кстати, может повториться ситуация или мечта 2010 года.

 

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