Що чекає на Україну та українців? Прогноз-гороскоп для країни та кожного знака зодіаку від астролога Юлії Опалат

Що чекає на Україну з 10 квітня по 10 травня за астрологічним прогнозом? Як вплинуть на події у країні місячне затемнення та поєднання Нептуна із Юпітером у Рибах? Повний астрологічний прогноз та гороскоп для всіх знаків зодіаку від спеціаліста із Західної Астрології Юлії Опалат дивись у відео.

Що чекає Україну? Гороскоп на 2022 рік для нашої країни

Гороскоп на 2022 рік для усіх знаків Зодіаку

Що чекає на Україну та українців?

Місяць розпочнеться з напруженого аспекту – Марс з'єднається із Сатурном. Це спричинить загострення бойових дій у перший тиждень квітня. Тенденція збережеться весь місяць.

Та попри це 12 квітня відбудеться довгоочікуваний гармонійний аспект – поєднання Юпітера та Нептуна у знаку Риби. З'єднання саме в Рибах вважається великою удачею, адже Юпітер і Нептун – управителі цього знаку. А коли планета знаходиться у себе «вдома», у знаку сили, вона реалізує свій позитивний потенціал на максимум. Юпітер – планета мудрості, удачі, оптимізму. Нептун – планета співчуття, духовності, мрії. І коли вони з'єднуються, Юпітер багаторазово посилює властивості Нептуна. З'єднання на глобальному рівні ознаменує переломний етап у війні, коли точно стане зрозуміло, що на Україну чекають довгоочікувані мир і перемога! Так, це не трапиться миттєво, за помахом чарівної палички, в день точного аспекту, але потужні процеси змін на енергетичному рівні однозначно будуть запущені.

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До речі, такий аспект – велика рідкість. Він траплявся у роки закінчення світових воєн, знаменуючи собою прихід Миру, а також у роки народження великих геніїв в історії. До речі, діти, які народяться цього року у квітні (особливо з 6-13 квітня), будуть унікальними, геніальними та вплинуть на світову історію!

Та окрім глобального рівня, аспект Юпітера та Нептуна програється і локально – у житті кожної людини, кожного знаку зодіаку. Він принесе казковий збіг обставин, здійснення мрії в кожного у певній сфері. До речі, може повторитися ситуація чи мрія 2010 року.