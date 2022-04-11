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Что ждёт Украину? Гороскоп на 2022 год для нашей страны

гороскоп для украины на 2022 год

Что ждет Украину в 2022 году? Это один из главных вопросов, которым задается почти каждый украинец после шумного празднования 30-го Дня Независимости Украины. Нам также хочется узнать, каким будет следующий год для нашей родной страны, и поэтому мы решили сделать свой гороскоп для Украины на картах Таро и поделиться им с вами.

Итак, после запроса о судьбе Украины в 2022 году нам выпало три карты Таро – Правосудие, Королева Мечей и Колесница.

Карта Правосудие в гороскопе для Украины на 2022 год указывает на то, что нас ждет неподкупное и беспристрастное правосудие. Фактически, наступит Эра строгой справедливости, которая всегда так нужна в любом государстве. Карта говорит о том, что украинцы наконец получат то, чего заслуживают, результат их труда окупится справедливо и в соответствии с законом. Это божественная справедливость, в противовес человеческому суду абсолютно неподкупная и абсолютно объективная. Она противостоит человеческому правосудию, которое подвергается воздействию, личным предпочтениям или просто ограниченной способности людей отличить правду от лжи.

Королева Мечей в гороскопе для Украины на новый 2022 означает женщину, которая имеет власть и авторитет, а также намерение использовать их для достижения собственных целей. Такой и является современная Украина. Скорее всего, карта указывает на определенную личность в будущей истории. Другим ее значением также является потеря. Оно и неудивительно, ведь мирного неба над Украиной, к сожалению, пока нет.

Но есть в гороскопе для Украины и карта Колесницы. Она указывает на то, что найдутся силы, решительность и отвага побороть противоречия и соперников. Как боевая колесница уничтожает враждебные силы, так и Колесница Таро символизирует победу над всеми, кто против нас. Все враги будут сломлены, все намерения осуществятся, ничто не помешает нашему пути к успеху.

Верим в Украину, ее силу, величие и непобедимость!

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